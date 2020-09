Professioni sanitarie: oggi 8 settembre al via i test in 37 università (Di martedì 8 settembre 2020) Partono oggi 8 settembre i test per le Professioni sanitarie in 37 atenei italiani. Le prove di ammissione per accedere ai corsi di laurea riguardano 22 Professioni, dalla fisioterapia all’ostetricia alla logopedia. Pronti a provare il test circa 72500 studenti, un dato comunque inferiore rispetto al 2019 e in rapporto a quello del test per infermieristica, che ha registrato un aumento delle domande del 7%. test Professioni sanitarie: quali sono, elenco, università. Dove si effettua, svolgimento In tutta Italia il test di ammissione partirà in contemporanea presso tutte le università interessate. La prova è articolata in 60 quesiti a risposta multipla, ... Leggi su italiasera

laa_lallii : Buongiorno raga, tra qualche ora ho il test di professioni sanitarie, buona fortuna a me e a tutti quelli che dovranno sostenerlo??? - MyThyla_ : Sto in fila per il test di professioni sanitarie e mi sto letteralmente cagando sotto. Ho dato già 16 esami univers… - sphzln : Buona fortuna ai ragazzi che oggi proveranno i test di professioni sanitarie ?? spaccate ?? - oliverhogws : la mia amica è in fila per il test di professioni sanitarie e c’è una fila infinita - iamhalvsey : oggi ho il test per entrare a professioni sanitarie wish me good luck ???????? -

Come ogni anno, dal 1951, l’8 settembre si festeggia la Giornata mondiale della Fisioterapia, data che richiama la fondazione della Confederazione mondiale per la fisioterapia che quest’anno, oltre a ...

Personale per la prevenzione Covid, il Movimento infermieri: «No a nuovi precari»

«Rivendichiamo che le 500 unità di cui si parla debbano essere esclusivamente a tempo indeterminato dalla nostra graduatoria. Lo stesso dev’essere per i medici e per gli operatori socio-sanitari, perc ...

