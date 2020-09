Pensionati all’estero, ripartono i controlli Inps: il nuovo calendario (Di martedì 8 settembre 2020) Riprenderanno a ottobre i controlli di esistenza in vita sui Pensionati italiani residenti all’estero. Le procedure di verifica erano state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ma ora sono pronte a ripartire attraverso Citibank e la rete consolare. Le verifiche sul pagamento delle pensioni si svolgeranno in due fasi. La prima partirà da ottobre e si concluderà a febbraio 2021. La seconda partirà da gennaio 2021 e proseguirà fino al mese di giugno. Pensionati all’estero, come funzionano i controlli A spiegarlo in dettaglio è la circolare Inps numero 3102 con la quale viene anche specificato il nuovo calendario per i controlli, in cui si tiene conto specificatamente delle ... Leggi su quifinanza

