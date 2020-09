“Ora si riparte”. Sinisa Mihajlovic, finalmente una bellissima notizia per l’allenatore del Bologna (Di martedì 8 settembre 2020) Negativo a due tamponi per il Coronavirus. L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è guarito. Il tecnico, dunque, potrà riprendere la sua regolare attività e martedì sarà al centro tecnico di Casteldebole per dirigere la squadra. Mihajlovic era risultato positivo dopo una vacanza in Sardegna, risultando asintomatico. Il tecnico serbo si lascia dunque alle spalle il virus e le polemiche dalle quali era stato investito, dopo essere stato ripreso nelle sue vacanze con Flavio Briatore e a una partita di calcetto. “Ho seguito le regole e dico no alle critiche”, aveva detto nei giorni scorsi Sinisa, che nell’immediatezza della notizia della sua positività era stato difeso anche dalla moglie Arianna: “Non giudicate, ... Leggi su caffeinamagazine

ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: Tra meno di 1 ora riparte con la nuova stagione #Cadutalibera e vi ripropongo le foto del nuovo studio in anteprima ed esc… - CinguettaTV : Tra meno di 1 ora riparte con la nuova stagione #Cadutalibera e vi ripropongo le foto del nuovo studio in anteprima… - AminelliVr : RT @NicholasD_Altea: Corri #Hamilton ! Prima è andato dai commissari a lamentarsi e ora riparte, ma manca poco #ItalianGP #GPMonza https:… - giancarlofelic1 : RT @NicholasD_Altea: Corri #Hamilton ! Prima è andato dai commissari a lamentarsi e ora riparte, ma manca poco #ItalianGP #GPMonza https:… - NicholasD_Altea : Corri #Hamilton ! Prima è andato dai commissari a lamentarsi e ora riparte, ma manca poco #ItalianGP #GPMonza -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora riparte”