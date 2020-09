Omicidio Colleferro, i fratelli Bianchi: “Non abbiamo toccato Willy” (Di martedì 8 settembre 2020) Omicidio Colleferro, parlano i fratelli Bianchi. Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, i due hanno dichiarato di non aver toccato Willy Questa mattina, si è tenuto l’interrogatorio di convalida dell’arresto di Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati dell’Omicidio preterintenzionale di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Colleferro. Stando a quanto riportato dall’Ansa, i due … L'articolo Omicidio Colleferro, i fratelli Bianchi: “Non abbiamo toccato Willy” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Giorgiolaporta : Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima. La… - VittorioSgarbi : La violenza come tratto distintivo. Vite vuote e aride. Di individui che stanno al mondo come bestie feroci. Le lor… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - AuroDisangelis : RT @catlatorre: Leggo da più parti che la tragedia di #Colleferro è definita 'rissa' e si specifica che la famiglia di #Willy fosse 'ben in… - stringetemidoli : RT @ultimenotizie: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio a #Colleferro di Willy Monteiro Duarte: “In fin dei conti cos'hanno fat… -