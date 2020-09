Monopoli, tutti negativi i test del quinto ciclo di esami (Di martedì 8 settembre 2020) Il Monopoli ha comunicato che tutti i test sierologici effettuati sono risultati negativi Attraverso un comunicato ufficiale, il Monopoli ha riferito che tutti i test sierologici effettuati sono risultati negativi. «La S.S. Monopoli 1966 comunica che i risultati del secondo test sierologico, effettuato oggi, e del quinto ciclo di test molecolari a cui si è sottoposto il gruppo squadra, hanno dato esito negativo. I prossimi tamponi saranno effettuati nella giornata di mercoledì 9 settembre a Villa D’Agri, sede del ritiro dei biancoverdi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

