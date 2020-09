Migranti, sgominata banda di trafficanti di esseri umani (Di martedì 8 settembre 2020) La Polizia ha sgominato una banda di trafficati di esseri umani che organizzavano viaggi per i Migranti. Migranti, quattordici persone sono state fermate dagli uomini della polizia, che hanno sgominato una banda di trafficanti di esseri umani. Tra i reati contestati, quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Migranti, sgominata banda di trafficanti: 14 arresti I quattordici soggetti fermati, come specificato dall’ANSA, sono accusati di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, all’esercizio di attività abusiva di prestazione di servizi di pagamento e altri ... Leggi su newsmondo

laltrodiego : #migranti 'Sgominata banda di 14 trafficanti legata al caso #Diciotti' Accuse: •associazione a delinquere •favoreg… - NewsMondo1 : Migranti, sgominata banda di trafficanti di esseri umani - camillaposcia04 : Ecco l'unico fine degli sbarchi clandestini. Altro che questione di umanità #Governodincapaci #migranti… - Alexandra0306 : #humantraffickingawareness Migranti, sgominata rete di trafficanti di esseri umani: 14 arresti - OraWeb_TV : Migranti. Sgominata banda di trafficanti, 14 fermi: operava in diversi Stati -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sgominata

Vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo che, questa mattina, ha sgominato una banda di trafficanti di esseri umani, con base operativa tra il Nord Est e Milano ...Affari e torture andavano di pari passo per le 14 persone arrestate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Palermo e per le quattro ancora in fuga. L'accusa è quella di appartenere a ...