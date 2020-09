Metro, disservizi sulla Linea 1: treni guasti e circolazione limitata (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’inizio di settembre e la ripresa dei viaggi di centinaia di lavoratori e pendolari che utilizzano la Metropolitana per spostarsi nella città di Napoli, non ha messo fine ai disservizi della Linea 1. Questa mattina, l’ANM informa che la Linea 1 della Metropolitana effettua un servizio limitato alla tratta Piscinola-Dante causato da 3 treni risultati guasti al momento della partenza, su solamente 8 disponibili. Inoltre, per attività di manutenzione straordinaria in Linea, questa sera martedì 8 settembre, è prevista la chiusura anticipata con ultime corse: da Piscinola alle ore 20.24 e da Garibaldi alle ore 20.44. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ROMA – Pesanti disservizi per studenti e lavoratori. Questo il rischio paventato dall’Asstra, associazione che riunisce le società di trasporto pubblico locale, in un documento di posizione che contie ...

