Maccabi Haifa-Zeljeznicar Sarajevo (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 8 settembre 2020) Appuntamento al Sammy Ofer Stadium di Haifa, importante città portuale sulla baia che ne porta il nome. Si tenta il recupero dopo il rinvio per i soliti casi di COVID. I bosniaci hanno già giocato cinque partite di campionato, vincendone quattro, e sono dunque più avanti degli israeliani che ne hanno giocata solo una. Nonostante … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

GENOVA - La Sampdoria pensa ad Adrien Silva, 31enne centrocampista portoghese di proprietà del Leicester e lo scorso anno al Monaco, per rinforzare il centrocampo a disposizione di Ranieri. Adrien Sil ...

Uefa, il piano anti Covid per il calcio europeo

Un corridoio sanitario-sportivo per consentire in via straordinaria gli spostamenti delle squadre tra Paesi in cui viaggiatori comuni avrebbero il divieto di entrare, come i bosniaci diretti in Italia ...

