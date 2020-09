Lorella Cuccarini, ancora polemiche per lei sui Social. Ecco perché (Di martedì 8 settembre 2020) Lorella Cuccarini continua a suscitare polemiche sui Social . La conduttrice, di recente, ha messo un like a un articolo che giustificava la manifestazione dei negazionisti del Covid a Roma. L'ex ... Leggi su leggo

waroglight : Era ora che Lorella Cuccarini lasciasse presta socio di Bonolis .. Finalmente ..la supremazia degli agenti tv in Ra… - CRISTIA76761380 : @Gia_Uss90 Non è sovranista Lorella Cuccarini! - fraversion : Lorella Cuccarini a proposito dell’”addio” alla Arcobaleno Tre. #coseditv - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Lorella Cuccarini fa arrabbiare la comunità LGBT: ... - andreapalazzo2 : RT @_Alessio_88: Confronti esordi: #lavitaindiretta 18/19 = 14.4% con la pseudo regina della tv; #LaVitaInDiretta 19/20 = 16.5% con vittori… -