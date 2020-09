La falsa citazione contro Giorgia Meloni e la diffusione nel «circuito grillino e della sinistra» (Di martedì 8 settembre 2020) Domenica 6 settembre 2020 alle 17:27, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, pubblica un post Facebook in cui denuncia una falsa citazione a lei attribuita e riportata in un meme: «riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese». Si tratta di una bufala, come lei stessa afferma, anche perché il meme originale è molto diverso. Secondo Giorgia Meloni sarebbe stata diffusa dal circuito grillino e dalla sinistra. Risulta un’affermazione corretta, ma quale è l’origine della bufala? Il meme con la falsa citazione continua a circolare, come possiamo vedere da un post pubblicato il 7 settembre ... Leggi su open.online

