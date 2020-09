La Cassazione ha deciso che inviare foto hard a un minore è considerato violenza sessuale (Di martedì 8 settembre 2020) Un 32enne è stato condannato per aver inviato delle foto hard su Whatsapp insieme una serie di messaggi «allusivi e sessualmente espliciti» a una minorenne minacciando di pubblicare la chat sui social o su pagine hot qualora la giovanissima non gli avesse inviato un immagine dello stesso genere. Fatto ricorso alla Cassazione, l’uomo si è visto confermare la condanna: i giudici del Palazzaccio hanno confermato la sentenza e hanno così stabilito che inviare foto hard minore tramite Whatsapp potrà essere considerato violenza sessuale anche in mancanza «dell’incontro e dell’atto sessuale». LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

ROMA - L’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati non è legittimo. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che in una recente sentenza (III Sezione Civile, numero 17665 del 25/8/2020). Il timo ...

Da rifare la causa che vede contrapposti il Comune di Latina, la Società Italiana Condotte d'Acqua spa e l'architetto Antonio Edis Mazzucco che da anni rivendica il pagamento di una parcella per l'att ...

