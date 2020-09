Gasly in Red Bull, risponde Helmut Marko: “Al momento non è un’ipotesi” (Di martedì 8 settembre 2020) Podio a Interlagos 2019, vittoria a Monza 2020. La fortuna aiuta gli audaci ma in Formula 1, vincere o salire sul podio con una macchina da centro gruppo come l’Alpha Tauri, non è certamente facile. Pierre Gasly sta crescendo e sta dimostrando di essere un pilota diverso da quella disgraziata prima parte di stagione vissuta alla Red Bull al fianco di Max Verstappen. Il francese, ora, è nuovamente sulla rampa di lancio anche se, lato Red Bull, Helmut Marko non è della stessa idea. “Gasly nuovamente in Red Bull? Al momento non è un’ipotesi – ha spiegato l’advisor della scuderia austriaca ai microfoni di Sky Deutschland -. Gasly è uno dei piloti della Red ... Leggi su sportface

