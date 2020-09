Ex Ilva, senza esito incontro con ArcelorMittal. Sindacati: “Governo grande assente” (Di martedì 8 settembre 2020) BARI – Per i sindacati dei metalmeccanici nell’incontro sulla proroga di cassa integrazione con causale covid 19 è stata riscontrata “una chiusura da parte di Arcelor Mittal rispetto alle nostre rivendicazioni”. Nella vicenda dell’ex Ilva, evidenziano Fiom- Fim e Uilm, il “grande assente è il governo”. La nota diffusa dopo l’incontro con la multinazionale è caratterizzata da un grande spazio bianco che è “chiara provocazione al governo che oltre ai soliti annunci lascia, di fatto, in balia delle onde il futuro di migliaia di lavoratori”. Domani è prevista la riunione del Consiglio di fabbrica in cui si decideranno “altre mobilitazioni” dopo gli scioperi di venerdì e lunedì scorsi nei reparti Produzione lamiere e Laminatoio a freddo. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Ex Ilva, senza esito incontro con ArcelorMittal. Sindacati: “Governo grande assente” Ex Ilva, sciopero a oltranza degli operai: “Indietro non si torna” Ex Ilva, proroga della cassa integrazione di altre 13 settimane Ex Ilva, Peacelink: “Sabato a Taranto superati limiti del Pm10”. Costa: “Inviata ispezione straordinaria” VIDEO | A Taranto il vento forte solleva e sparge le polveri dell’ex Ilva Ex Ilva, consiglio di fabbrica terminato: stop alle relazioni con ArcelorMittal Leggi su dire

