Domani al via gli Europei Under 20 (Di martedì 8 settembre 2020) BRNO, REPUBBLICA CECA,- Prenderà il via Domani il Campionato Europeo Under 20 maschile e femminile, in programma a Brno, in Repubblica Ceca, che si concluderà domenica 13 settembre. Saranno due le ... Leggi su corrieredellosport

Giada Bianchi e Erika Ditta nel torneo femminile e Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nel maschile rappresenteranno i colori azzurri a Brno BRNO (REPUBBLICA CECA)- Al via domani, 9 settembre, a Brno ...

Non c'è droga nella casa dell'omicidio di Crema

Non ci sono tracce di droga nell'abitazione di via Porto Franco in cui è morta Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa a Ferragosto e, secondo gli inquirenti, uccisa dal 45enne Alessandro Pasin ...

Giada Bianchi e Erika Ditta nel torneo femminile e Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nel maschile rappresenteranno i colori azzurri a Brno BRNO (REPUBBLICA CECA)- Al via domani, 9 settembre, a Brno ...