Django Unchained: l’insulto razziale che non tocca Jamie Foxx (Di martedì 8 settembre 2020) Questa sera in tv sul canale TV8, Django Unchained, diretto dal Quentin Tarantino: Jamie Foxx contro le critiche sulla “parola con la N” Django Unchained andrà in onda questa sera sul canale TV8 in prima serata. Il nono film di Quentin Tarantino (se si tiene in considerazione la direzione di Four Rooms, 1995), ha generato molte polemiche nel periodo della sua uscita, visto il tema molto delicato dello schiavismo. In quegli anni la pellicola infatti fu molto criticato a causa della ripetizione costante della parola “negro” (in inglese nigga – the N word). Dato il linguaggio scurrile sempre utilizzato nei dialoghi dal regista del Tennessee, il film aveva generato l’ira dei più suscettibili. In realtà la trama racconta della ... Leggi su bloglive

