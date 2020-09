Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche (Di martedì 8 settembre 2020) Per far ripartire l’Italia servono investimenti sul futuro, non statalizzazioni per socializzare le perdite di grandi aziende. I casi Tim, Autostrade, Alitalia, Ferrarini destano grande preoccupazione, c’è il rischio di un enorme sperpero di risorse che affonderà le casse pubbliche, nel momento in cui le disponibilità di risorse sono ancora più ridotte per la grave crisi provocata dal coronavirus. Su questo non possiamo andare a rimorchio delle follie ideologiche di Grillo e del Movimento 5 stelle.Il tentativo di ritorno dello Stato nelle autostrade, nei telefoni, negli aerei, addirittura nei prosciutti rappresenta un modo totalmente sbagliato di usare i soldi dei cittadini, che invece hanno bisogno di scuole, di sanità, di opere contro il dissesto, come ha ben spiegato ... Leggi su huffingtonpost

PoentaSchie : RT @HuffPostItalia: Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche - CHinAzione : RT @HuffPostItalia: Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche - Michele_Anzaldi : Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche (di M. Anzaldi) - Sicilianodoc7 : RT @HuffPostItalia: Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche - Michele_Anzaldi : RT @HuffPostItalia: Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche -

Ultime Notizie dalla rete : Dai telefoni OnePlus Nord, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: quale scegliere tra gli smartphone con 4, 5 e 6 fotocamere Tech Fanpage Dai telefoni ai prosciutti, l’ondata statalizzatrice rischia di affondare le casse pubbliche

Per far ripartire l’Italia servono investimenti sul futuro, non statalizzazioni per socializzare le perdite di grandi aziende. I casi Tim, Autostrade, Alitalia, Ferrarini destano grande preoccupazione ...

Dalla cronaca alla letteratura: alla scoperta di Parma guidati dai narratori

Città molteplice, città dalle diverse anime sondate in ventidue racconti da altrettanti narratori di valore riconosciuto - alcuni parmigiani di nascita, altri d’adozione - che hanno tracciato una pers ...

Per far ripartire l’Italia servono investimenti sul futuro, non statalizzazioni per socializzare le perdite di grandi aziende. I casi Tim, Autostrade, Alitalia, Ferrarini destano grande preoccupazione ...Città molteplice, città dalle diverse anime sondate in ventidue racconti da altrettanti narratori di valore riconosciuto - alcuni parmigiani di nascita, altri d’adozione - che hanno tracciato una pers ...