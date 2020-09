Coronavirus: il dpcm con le regole fino a ottobre (Di martedì 8 settembre 2020) dpcm Covid settembre 2020 È entrato in vigore oggi il dpcm firmato ieri dal premier Conte che reca ulteriori misure anti-Covid valide fino al prossimo 7 ottobre (sotto allegato). Il provvedimento, atteso già per il 7 settembre, conferma l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e all'aperto laddove non è possibile mantenere il distanziamento, oltre al divieto di assembramento (v. Coronavirus: cosa prevede il dpcm in vigore da settembre). Tra le novità, il limite di capienza all'80% per i trasporti pubblici e la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali. Ecco l'elenco delle principali misure: Obbligo mascherine nei luoghi chiusi e all'aperto dove non si può mantenere distanziamentoDivieto di assembramentoLimite ... Leggi su studiocataldi

