Coronavirus: 10 morti e 1.370 contagiati, in crescita ++ (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - E' di dieci morti, due in meno di ieri, e di 1.370 nuovi contagiati, +262, il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All'... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nuovi casi in calo (1.108) e altri 12 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 27 milioni di contagi e 880 mila morti al mondo - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.297 nuovi casi e altri 8 morti nelle ultime 24 ore - thomasmmr : RT @Corriere: In Italia 1.370 nuovi casi e 10 morti. I tamponi sono oltre 92mila - tempoweb : Aumentano i #contagiati, ma anche i #tamponi. Dieci i morti. Tutti i dati regione per regione #COVID19 #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus, nel mondo oltre 27 milioni di casi e 890mila morti Il Messaggero Coronavirus ultime notizie, in Italia tornano a salire i contagi: 1.370 casi e 10 morti in 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 8 settembre. Tornano a salire i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia che nelle ultime 24 ore sono 1.370 ment ...

Il no al lockdown in Svezia: celebrato da diversi giornali italiani, in realtà un disastro | I DATI

Il principale epidemiologo della Svezia ha cantato vittoria, sostenendo che i risultati ottenuti dall’unico Paese a non aver attuato un lockdwon l’hanno reso “il più sicuro in Europa”. Ma i numeri dic ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 8 settembre. Tornano a salire i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia che nelle ultime 24 ore sono 1.370 ment ...Il principale epidemiologo della Svezia ha cantato vittoria, sostenendo che i risultati ottenuti dall’unico Paese a non aver attuato un lockdwon l’hanno reso “il più sicuro in Europa”. Ma i numeri dic ...