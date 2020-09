Autobus finisce fuori strada, a bordo solo il conducente: illeso (Di martedì 8 settembre 2020) Castelnuovo di Subbiano, Arezzo,, 8 settembre 2020 - Per fortuna al momento dell'incidente non c'erano passeggeri a bordo dell'Autobus di linea che oggi pomeriggio è andato fuori strada a Castelnuovo ... Leggi su lanazione

Castelnuovo di Subbiano (Arezzo), 8 settembre 2020 - Per fortuna al momento dell'incidente non c'erano passeggeri a bordo dell'autobus di linea che oggi pomeriggio è andato fuori strada a Castelnuovo ...

Fiat Punto contro autobus del Ctm: due passeggere in ospedale

Un'auto è finita contro un autobus del Ctm questa mattina a Cagliari. L'incidente è avvenuto in via della Pineta. La Fiat Punto alla cui guida si trovava una 48enne, si è scontrata con l'autobus all'i ...

