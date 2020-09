Arisa, sfogo in diretta tv: “Non mi vergogno del mio corpo, sono una dea” (Di martedì 8 settembre 2020) Questo articolo Arisa, sfogo in diretta tv: “Non mi vergogno del mio corpo, sono una dea” . Arisa, ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato del rapporto con il suo essere donna: “Non mi vergogno delle mie imperfezioni, sono una dea“. Arisa è stata ospite nel programma Oggi è un altro giorno e ha deciso di raccontarsi sinceramente, come donna e come artista, parlando anche di argomenti importanti e spinosi … Leggi su youmovies

generacomplotti : RT @TrashCafoni: ARISA: Lo sfogo su Facebook, di complotti e paturnie - TrashCafoni : ARISA: Lo sfogo su Facebook, di complotti e paturnie -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa sfogo Arisa, sfogo in diretta tv: “Non mi vergogno del mio corpo, sono una dea” YouMovies Arisa, sfogo in diretta tv: “Non mi vergogno del mio corpo, sono una dea”

Arisa, ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato del rapporto con il suo essere donna: “Non mi vergogno delle mie imperfezioni, sono una dea“. Oggi è un altro giorno Arisa è stata ospite nel ...

Arisa pronta a diventare mamma: l’annuncio della cantante

Dopo il clamore mediatico ottenuto grazie alle sue fotografie in spiaggia in cui dà libero sfogo alle sue forme, Arisa si è detta pronta a fare un altro grande passo. La cantante ha infatti detto la s ...

Arisa, ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato del rapporto con il suo essere donna: “Non mi vergogno delle mie imperfezioni, sono una dea“. Oggi è un altro giorno Arisa è stata ospite nel ...Dopo il clamore mediatico ottenuto grazie alle sue fotografie in spiaggia in cui dà libero sfogo alle sue forme, Arisa si è detta pronta a fare un altro grande passo. La cantante ha infatti detto la s ...