Aree terremotate: investimenti e ricostruzione, è il momento di accelerare (Di martedì 8 settembre 2020) di Giorgio Fede, senatore del MoVimento 5 Stelle componente della commissione Lavori Pubblici del Senato Nelle Aree terremotate del nostro Paese la sofferenza è ancora tanta. Nel Centro Italia molti piccoli comuni sono a rischio spopolamento e, a quattro anni da quel 2016 che distrusse un’intera area appenninica, i cittadini sono ancora in condizioni di estrema difficoltà. Anche in Emilia-Romagna e a Ischia le criticità sono molteplici. Per tale motivo, nel decreto Semplificazioni il governo non poteva non dare quelle risposte tanto attese. Come MoVimento 5 Stelle, nel lavorare a questo decreto, ci siamo prefissati obiettivi precisi: semplificare, sburocratizzare e gettare le basi per mettere subito a frutto le ingenti risorse che arriveranno nei prossimi mesi grazie al Recovery Fund. Lo stesso premier Conte ha garantito che ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Aree terremotate Conte apre all'impiego del Recovery fund per le aree terremotate AGI - Agenzia Italia Cosa prevede il dl Semplificazioni per i territori colpiti dal sisma

Più poteri al Commissario straordinario per il sisma del 2016 e impiego delle procedure per la ricostruzione privata anche per restaurare le chiese. Sono questi i punti principali del dl Semplificazio ...

