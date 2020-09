Andrea Agnelli lancia l’allarme: “Crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni” (Di martedì 8 settembre 2020) “Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la FIFA, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soldi club. In sostanza, circoleranno meno soldi”. Andrea Agnelli, presidente dell’ECA, lancia l’allarme nell’ultima assemblea e prova a fare un bilancio sulle conseguenze della pandemia del Coronavirus a livello economico per il calcio in Europa. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ “Credo che se guardiamo a quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, alle vite che abbiamo perso nella pandemia, riusciamo a capire ... Leggi su calciomercato.napoli

