Uomini e Donne, cosa si è rifatta Gemma: la risposta nella prima puntata (Di lunedì 7 settembre 2020) Uomini e Donne riparte con la nuova stagione, che non sembra essere poi così diversa dalla precedente. Si era chiusa con uno scontro e si è aperta nello stesso modo. Le protagoniste sempre le stesse Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due acerrime rivali del programma. Il motivo della disputa? Il ritocchino di Gemma. La Galgani, infatti, si è sottoposta ad un trattamento di lifting da un noto chirurgo, come ha reso noto Maria de Filippi ad inizio trasmissione. Una notizia che ha scatenato l’ira di Tina, che si è scagliata sulla dama torinese ancora fuori dallo studio: “Non ho parole – ha detto – Tutto questo per rincorrere una gioventù persa, solo per accalappiarsi un ragazzo giovane. Lei che era contraria alla chirurgia estetica, che ha massacrato decine di ... Leggi su italiasera

