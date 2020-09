Ufficiale, in Campania la scuola inizierà il 24 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ Ufficiale. In Campania, la scuola inizierà il 24 settembre. Lo annuncia la Regione Campania con un comunicato stampa. “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati di recente. Si è verificato, dopo una valutazione attenta della situazione, il permanere di criticità che rendono necessario prendere altri 10 giorni di tempo per conseguire elementi di maggiore tranquillità. Sul piano sanitario si è deciso di rendere obbligatorio lo screening a tutto il ... Leggi su ilnapolista

