Scuola, presidi del Lazio: “Dibattito finito nel tritacarne politico. Ci sono problemi vecchi di 30 anni e nessuno può scagliare la prima pietra” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Sicuramente c’è stato qualche errore di comunicazione nelle azioni messe in campo dalla ministra Azzolina e dal governo per la riapertura delle scuole”. A poco più di due settimane dalla ripartenza delle scuole, Mario Rusconi, dirigente scolastico del Pio IX di Roma e presidente dell’Associazione presidi di Roma e del Lazio, fa il punto della situazione degli istituti. “Dal ministro della Salute, per fare un esempio dei una dichiarazione priva di un fondamento organizzativo serio, è stato detto che ci si affidava alla buona volontà degli insegnanti e dei presidi per i test sierologici. Ora stiamo vedendo che molti test sono risultati positivi. Allora andava esteso obbligatoriamente a tutti”. Sull’ipotesi delle 250mila cattedre a rischio a causa delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

