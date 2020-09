Rivolta nel carcere, Russo: “Vicende strumentalizzate da chi non conosce l’ambiente” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Camera Penale di Benevento a firma dell’avvocato Domenico Russo, in merito alla Rivolta nel carcere di Capodimonte di qualche giorno fa. “Il 2 settembre, giorno della pretesa “Rivolta” al carcere di Benevento-Capodimonte, negli stessi orari in cui essa si sarebbe svolta, il ns. responsabile dell’Osservatorio carcere era lì, per un lungo confronto richiesto al direttore dell’istituto sulle condizioni di detenzione nella fase Covid e in relazione al recente accaduto del drammatico suicidio del giovane marocchino di 34 anni, oltre che per riavviare un progetto trattamentale condiviso, sospeso a causa della pandemia. Confronto franco, che si è ... Leggi su anteprima24

