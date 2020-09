Rissa al matrimonio: la sposa ubriaca picchia le amiche, arriva la polizia | VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Rissa tra amiche ubriache durante il banchetto nuziale, coinvolta anche la sposa: arriva la polizia Dopo un fiume d’alcol, la situazione si è scaldata velocemente ed è scoppiata una vera e propria Rissa tra le amiche della sposa. La vicenda è accaduta a Swansea, in Galles. La sposa avrebbe picchiato un’amica già piuttosto ubriaca, che non è stata in grado di difendersi. Altre invitate invece sarebbero starnazzate al suolo, troppo ubriache per poter partecipare alla Rissa. Qualcuno ha avuto il buon senso di chiamare la polizia per ripristinare una parvenza d’ordine anche se, a quel punto della serata, chi era rimasto ... Leggi su tpi

Più che un matrimonio, una rissa fra ubriache, sposa in abito bianco compresa. E' accaduto a Swansea, la seconda città del Galles: fra le numerose nozze celebrate nell'ultimo fine setttimana si sono d ...

