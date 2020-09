Picchiatori di professione, seguaci dell'Mma: chi sono Marco e Gabriele Bianchi, i killer di Willy (Di lunedì 7 settembre 2020) Picchiatori di professione che praticavano, ma in modo estremo, la Mixed Martial Arts, uno sport che mescola boxe a arti marziali. È questo il profilo di Marco e Gabriele Bianchi, due dei quattro arrestati a Colleferro per l’omicidio di Willy Monteiro, il 21enne ammazzato a calci e a pugni per aver difeso un amico. Si legge sul Corriere della Sera:La morte di Willy, raccontano ora in questa cittadina di 22mila anime a sud di Roma, è avvenuta per mano di Picchiatori di professione. Ragazzi sbandati con il culto della violenza pura. Ragazzi con precedenti per spaccio e lesioni. Nessuna spiegazione, nessuna ragione in difesa della loro condotta: dopo ore ... Leggi su huffingtonpost

Per la morte di Willy Monteiro Duarte gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi dell’aggravante razziale. Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci dell’Mma ...

Willy Monteiro urlava “non respiro più” mentre veniva ammazzato di botte

Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni italiano di origini capoverdiane che abitava a Paliano, è morto per le botte ricevute in strada da alcuni coetanei. Willy è morto a Colleferro con la testa ...

