Municipio XII, Pd: De Vito accolga appello consiglieri su caso Quaresima (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “Invitiamo il presidente De Vito ad accogliere la richiesta dei consiglieri del Partito democratico e della lista civica del Municipio Roma XII e a intervenire in merito al caso del consigliere ex M5S Massimiliano Quaresima che nel corso di una seduta e’ intervenuto pronunciando gravi frasi di stampo omofobo. De Vito intervenga sul presidente del consiglio del Municipio XII, Massimo Di Camillo, per far convocare al piu’ presto l’ufficio di presidenza cosi’ come richiesto dai consiglieri municipali. Riteniamo inaccettabile, all’indomani della manifestazione dei cosiddetti ‘no mask’ e no vax, che ignoranza e assolutismo siano legati da un unico comun denominatore che e’ ... Leggi su romadailynews

massimo_san : RT @Lolicchia: I due numeri di telefono dell'ufficio scolastico del XII municipio sono staccati. I due numeri di telefono della scuola sono… - manuelacocco : RT @Lolicchia: I due numeri di telefono dell'ufficio scolastico del XII municipio sono staccati. I due numeri di telefono della scuola sono… - occammamt : RT @Lolicchia: I due numeri di telefono dell'ufficio scolastico del XII municipio sono staccati. I due numeri di telefono della scuola sono… - jan_khler : RT @Lolicchia: I due numeri di telefono dell'ufficio scolastico del XII municipio sono staccati. I due numeri di telefono della scuola sono… - MilaSpicola : RT @Lolicchia: I due numeri di telefono dell'ufficio scolastico del XII municipio sono staccati. I due numeri di telefono della scuola sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio XII Municipio XII, Pd: De Vito accolga appello consiglieri su caso Quaresima RomaDailyNews Scuola a Roma, le suore al Trionfale «prestano» edificio a un istituto statale

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato questa mattina l’istituto scolastico delle Maestre Pie Filippini al Trionfale nel Municipio XIV. In disuso da circa 10 anni, la struttura è stata messa a ...

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato questa mattina l’istituto scolastico delle Maestre Pie Filippini al Trionfale nel Municipio XIV. In disuso da circa 10 anni, la struttura è stata messa a ...