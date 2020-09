Morto a 17 anni il giovane influencer Ethan Is Supreme (Di martedì 8 settembre 2020) Ethan Is Supreme, un beauty blogger e influencer particolarmente famoso, è Morto all'età di 17 anni. Lo ha annunciato il padre alla Fox News. Il giovane influencer, che si chiamava in realtà Ethan Peters, è deceduto mentre stava combattendo contro una dipendenza, secondo quanto ha detto il padre, senza specificare tuttavia la causa della morte. Ethan Is Supreme aveva mezzo milione di follower su Instagram e oltre 139mila sottoscrittori del suo canale YouTube. Leggi su ilfogliettone

