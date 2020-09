Meteo, vortice ciclonico sull’Italia: in arrivo temporali e nubifragi (Di lunedì 7 settembre 2020) Torna a cambiare il Meteo sull’Italia, con l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico. Piogge e nubifragi caratterizzeranno i prossimi giorni. Il cambiamento Meteo in Italia è imminente, con l’anticiclone pronto ad abbandonare la penisola, in favore di correnti più fredde che porteranno diversi fenomeni atmosferici, dalle grandinate fino ai nubifragi. Infatti la penisola italiana sta … L'articolo Meteo, vortice ciclonico sull’Italia: in arrivo temporali e nubifragi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

