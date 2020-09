Matuidi subito protagonista in Mls: migliore in campo all’esordio contro il Nashville (Di lunedì 7 settembre 2020) Blaise Matuidi, che ha lasciato la Juventus per trasferirsi negli Stati Uniti all’Inter Miami, è stato subito protagonista al suo esordio con la maglia del club americano. Nella partita contro il Nashville, terminata 0-0, il francese è stato eletto migliore in campo dai tifosi della squadra di David Beckham. Time to make your pick!#MOTM x @Heineken US — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 7, 2020 Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Matuidi subito protagonista in Mls: migliore in campo all’esordio contro il Nashville proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

