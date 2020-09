La data di uscita dell’iPhone 12 entro oggi 7 settembre? Occhio al pomeriggio (Di lunedì 7 settembre 2020) L’uscita dell’iPhone 12, come oramai risaputo per tutti, avverrà in una finestra temporale ben diversa da quella canonica di inizio settembre. Colpevole del ritardo è di certo la più lenta produzione dei melafonini di nuova generazione a causa della pandemia Covid-19. La data esatta dell’evento dovrebbe tuttavia essere svelata nel giro di poche ore, molto probabilmente entro la serata di oggi 7 settembre. I fan Apple sono chiamati dunque a prestare particolare attenzione alle comunicazioni di Cupertino ufficiali di prossima diffusione. Per la certezza della data del reveal possiamo rifarci a quanto riferito nel weekend appena trascorso da Jon Prosser, giornalista e leaker del mondo Apple. La sua autorevolezza nel campo delle ... Leggi su optimagazine

