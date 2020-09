Il drammatico tema del razzismo secondo Mahmood: “Assurdo lottare per cose normali” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il tema del razzismo secondo Mahmood, toccato a oltre un anno dalla vittoria al Festival di Sanremo 2019 a seguito della quale era stato travolto da una becera polemica che riguardava le sue origini egiziane. Le ultime dichiarazioni sono state concesse a Grazia, in occasione del rilascio di un numero speciale un cui si sono trattati i temi di libertà di espressione, di tolleranza e inclusività. “Un Paese multietnico non è il futuro. Per me e per tanti ragazzi è già il presente”, ha dichiarato Mahmood, che ha aggiunto: “Il razzismo purtroppo c’è, eccome. Mi fa rabbia dover ancora lottare per l’affermazione di principi così ‘normali’: io e te siamo uguali e non importa il colore ... Leggi su optimagazine

