I nostri dialetti vivi come mai (Di lunedì 7 settembre 2020) Se poi volete fare il salto di qualità c'è Slengo.it il primo dizionario 2.0 online che raccoglie tutti i neologismi dello slang italiano. Passano i decenni, ma il dialetto è vivo e lotta insieme a ... Leggi su leggo

I nostri dialetti vivi come mai

E se il dialetto continuasse a vivere grazie ai social? Con la scolarizzazione di massa e l'avvento della TV, i linguisti teorizzavano che i dialetti minori sarebbero scomparsi e invece, ...

