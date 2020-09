Hilary Swank: «Io, un’astronauta» (Di lunedì 7 settembre 2020) Emma Green è la prima astronauta a guidare una missione spaziale internazionale verso il Pianeta Rosso, nella prima spedizione verso Marte. Un ruolo che Hilary Swank, doppio premio Oscar e Million Dollar Baby di Hollywood non poteva rifiutare. Leggi su vanityfair

