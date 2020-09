Gomorra 3, la spaventosa scena del supermercato: ecco come è stata realizzata. (Di lunedì 7 settembre 2020) La scena in cui due narcotrafficanti vengono fatti a pezzi in Gomorra 3 è stata spiegata in un video dal regista Claudio Cupellini: ecco come è stata preparata e realizzata. Nel secondo episodio di Gomorra 3 è stata girata una delle scene più spaventose della serie: Genny e Joaquin fanno a pezzi due narcotrafficanti rivali in un supermercato. Il regista Claudio Cupellini ed altri componenti del cast spiegano come è stata realizzata la scena. Gomorra - La Serie ci ha abituato a scene molto crude e del resto non potrebbe essere altrimenti visti i temi trattati. Secondo i protagonisti della serie una ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra 3, la spaventosa scena del supermercato: ecco come è stata realizzata. -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra spaventosa Gomorra 3, la spaventosa scena del supermercato: ecco come è stata realizzata. Movieplayer.it Gomorra 3, la spaventosa scena del supermercato: ecco come è stata realizzata.

La scena in cui due narcotrafficanti vengono fatti a pezzi in Gomorra 3 è stata spiegata in un video dal regista Claudio Cupellini: ecco come è stata preparata e realizzata. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...

La scena in cui due narcotrafficanti vengono fatti a pezzi in Gomorra 3 è stata spiegata in un video dal regista Claudio Cupellini: ecco come è stata preparata e realizzata. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ...