Genova colpita da una tempesta: danni e allagamenti in tutta la città (Di lunedì 7 settembre 2020) Questa notte una tempesta di fulmini, pioggia e vento si è abbattuta su Genova causando danni in tutta la città. Le previsioni meteorologiche avevano anticipato che su Genova e sulla Liguria si sarebbero abbattute violenti piogge. Trattandosi di una zona soggetta a smottamenti e allagamenti, la Protezione Civile aveva anticipatamente diramato un'allerta arancione a partire … L'articolo Genova colpita da una tempesta: danni e allagamenti in tutta la città è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Genova colpita Genova, ragazza colpita alla testa da una tavola di legno che sporge da un furgone Corriere TV Cent'anni fa la terra tremò a Fivizzano

- Il mattino di martedì 7 agosto 1920, cento anni fa oggi, fu davvero tragico. Alle 7,56 un terremoto di grado IX-X della scala Mercalli (equivalente a 6,4 della Richter) sconvolse la nostra terra. So ...

Sapete che cos'è la fibromialgia? Come riconoscerla e combatterla

Secondo recenti statistiche colpisce circa 1,5-2 milioni di italiani, soprattutto di età compresa fra i 25 e i 55 anni. Ad esserne maggiormente interessate sono le donne con un rapporto di incidenza r ...

