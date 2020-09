Gemma Galgani si fa il lifting. C'è aria di un nuovo amore? - (Di lunedì 7 settembre 2020) Roberta Damiata Oltre al nuovo studio, una delle novità più attese a Uomini e Donna era il "nuovo viso" di Gemma Galgani che non ha deluso le aspettative dei fan L’annuncio lo ha dato Maria De Filippi nel nuovo studio di Uomini e Donne, anche se alcune indiscrezioni erano già trapelate qualche giorno fa. “Gemma ha passato un’estate particolare” ha anticipato Maria e la curiosità soprattutto da parte di Tina Cipollari ha cominciato a circolare per lo studio. Le ipotesi? “Tina si è sposata” oppure “Si è fatta una quinta di seno”. Nulla di tutto questo e l’arcano è stato svelato poco dopo, ... Leggi su ilgiornale

Uomini e Donne riparte da uno studio tutto nuovo e, soprattutto, da Gemma Galgani che si mostra per la prima volta in video dopo il lifting che si è concessa a luglio. “Non mi rassegno ai 70 anni, la ...Decisione radicale per Gemma Galgani in questo inizio di stagione a Uomini e Donne. La storica dama del trono over ha deciso di dare una ulteriore svolta alla sua vita al punto da sottoporsi ad un lif ...