Gas tossico (Di lunedì 7 settembre 2020) È ancora incerta la prognosi su Aleksej Navalny, uscito dal coma farmacologico dopo due settimane allo Charité di Berlino. Dopo gli esami medici, il Governo di Berlino ha indicato con chiarezza che l’oppositore russo è stato vittima di avvelenamento tramite il Novichok, micidiale composto chimico abitualmente in uso agli agenti di Mosca. E con inedita durezza Angela Merkel ha detto che a questo punto “una spiegazione può e deve essere fornita solo dalla Russia”. Alla fine della settimana scorsa, le ha fatto eco negli stessi termini il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a nome dell’Alleanza.Mentre a Mosca qualcuno valuta se e come rispondere al di là delle prime reazioni impacciate oppure se confidare semplicemente che prima o poi i riflettori si spengano su questa terribile vicenda, il caso Navalny produce scosse ... Leggi su huffingtonpost

Si riapre la discussione sul gasdotto North Stream 2, già contestato da Stati Uniti e da più Paesi europei per l’eccessiva dipendenza dal gas russo. La consapevolezza degli interessi tedeschi, e in ...

Caso Navalny, la Russia accusa: specialisti occidentali lavorano da molti anni con il Novichok

Lo scorso 20 di agosto il blogger russo Alexei Navalny ha accusato un malore sul volo Tomsk-Mosca. Da allora è entrato in coma e il 22 agosto è stato trasportato in aereo a Berlino dove si trova ricov ...

