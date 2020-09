Fausto Leali categorico: “Sarò al GF Vip. Sono pagato, non vado per beneficenza” (Di lunedì 7 settembre 2020) Fausto Leali svela perché va al Grande Fratello Vip 5 Da qualche settimana sul web gira a voce che Fausto Leali doveva far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore è giunta la conferma da parte del diretto interessato dicendo che entrerà nella casa di Cinecittà. Il 75enne ha deciso di confessarsi a Libero Quotidiano, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a dire si ad Alfonso Signorini e agli autori del reality show targato Mediaset. In poche parole il cantante ha detto di per una questione economica. “vado lì anche perché Sono pagato, non certo per beneficenza. Quella la faccio già a iosa”, ha affermato il professionista sottolineando che i musicisti ai tempi del ... Leggi su kontrokultura

