Djokovic si scusa per la "pallata": "Gesto involontario e scorretto" (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha definito il suo Gesto “involontario” e “sbagliato”: Novak Djokovic ha sfogato tutto il suo dispiacere su Instagram per il brutto episodio che lo ha visto coinvolto e che gli è costato una squalifica agli Us Open. Il numero 1 del tennis ha colpito con una “pallata” una giudice di linea. Proprio a lei ha chiesto scusa nel post: “Tutta questa situazione mi ha fatto sentire davvero triste e vuoto. Sono estremamente dispiaciuto di averle causato questo stress. Così involontario. Così sbagliato”.Il campione ha riflettuto anche sull’uscita di scena: “Dopo la squalifica, ho bisogno di ritornare e lavorare sulla mia delusione, trasformando il dispiacere in una lezione per la mia crescita ed evoluzione come ... Leggi su huffingtonpost

