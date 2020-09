"Dal voto rischia più il Pd che il Governo". Intervista a Roberto D'Alimonte (Di lunedì 7 settembre 2020) Professor Roberto D’Alimonte, premesso che da sabato scorso siamo in regime di black out e non possiamo dare nuovi dati, qual è il suo pronostico per le Regionali del 20 settembre?I sondaggi sono strumenti imperfetti, ma qualcosa dicono. Delle sei regioni che vanno al voto – escludendo la Val d’Aosta che ha un sistema elettorale diverso – quattro sulla base delle nostre rilevazioni sono già assegnate. Tre al centrodestra: Veneto, Liguria e Marche. Una al centrosinistra: Campania.Proprio in questi giorni sui media si torna a parlare di un’inchiesta per falso e truffa che coinvolge Vincenzo De Luca, accusato di aver “favorito” alcuni collaboratori. Questa vicenda potrà avere un impatto sul voto in Campania?Non credo. Il vantaggio del governatore in carica ... Leggi su huffingtonpost

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - FidanzaCarlo : Ormai a #sinistra non sanno più a cosa attaccarsi, sono terrorizzati dal #voto del 20 e 21 settembre. Avanti tutta… - matteorenzi : In diretta dal Senato, la dichiarazione di voto sul Decreto Semplificazioni - alian_maria : RT @jacopo_iacoboni: Ma una volta che il segretario del Pd ha detto che bisogna votare Sì, a cosa serve esattamente la Direzione del Pd? A… - sandrogaggioli : RT @jacopo_iacoboni: Ma una volta che il segretario del Pd ha detto che bisogna votare Sì, a cosa serve esattamente la Direzione del Pd? A… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal voto "Dal voto rischia più il Pd che il Governo". Intervista a Roberto D'Alimonte L'HuffPost Comunali Trento, Bisesti: “Le idee di Ianeselli troppo a sinistra per Trento. Parla di cose che non conosce con la massima arroganza possibile”

A poco meno di due settimane dal voto, assume toni sempre più accesi la campagna elettorale per le elezioni comunali di Trento. A incendiare la sfida è il botta e risposta tra Franco Ianeselli – candi ...

A Formia dall'11 settembre torna il Festival della Commedia italiana

Roma, 7 set. (askanews) - Dopo il successo della prima edizione, torna a Formia, in provincia di Latina, il "Festival della Commedia italiana", da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L'appuntamento, c ...

A poco meno di due settimane dal voto, assume toni sempre più accesi la campagna elettorale per le elezioni comunali di Trento. A incendiare la sfida è il botta e risposta tra Franco Ianeselli – candi ...Roma, 7 set. (askanews) - Dopo il successo della prima edizione, torna a Formia, in provincia di Latina, il "Festival della Commedia italiana", da venerdì 11 a domenica 13 settembre. L'appuntamento, c ...