Covid, Pregliasco: “Contagi? Bisogna essere prudenti con l’inverno” (Di lunedì 7 settembre 2020) Covid, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, parla dell’aumento del numero dei contagiati: “Ci vuole prudenza”. Il numero dei contagi da coronavirus, in Italia, continua a salire. Ogni giorno, il bollettino, svela un numero superiore a 1000 contagi ma cosa accadrà con l’arrivo dell’autunno? A rispondere alle domande sull’attuale situazione in Italia è … L'articolo Covid, Pregliasco: “Contagi? Bisogna essere prudenti con l’inverno” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Adnkronos : #Scuola, #Pregliasco: 'Casi #Covid saliranno' - Adnkronos : #Covid, Pregliasco: '#Sesso con #mascherina? Ha senso' - zorogat : @zanoni_carlo @Cinziadandrea @Cartabellotta @istsupsan Non c'è da scherzare con l'influenza, eccoti un bello studio… - italiaserait : “Con il ritorno nelle scuole ed alle attività lavorative i casi di Covid saliranno”, prevede Pregliasco - infoitsalute : Via ai cani anti-Covid negli aeroporti, i dubbi dei virologi. Pregliasco: “Azzardato e rischioso” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco

PISA – “Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte q ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 7 settembre. Sono 1.108 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 12 i decessi.