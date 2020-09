Coppia irpina muore dopo schianto tra furgoncino e Suv a Foggia (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFoggia – Tragedia durante il viaggio per le vacanze. Due morti e cinque feriti nello schianto tra un furgoncino ed un un Suv Mercedes, un frontale violentissimo che non ha lasciato scampo ad un settantunenne, che è praticamente sul colpo. Due le vittime, marito e moglie, entrambi residenti ad Avellino, rispettivamente di 71 e 68 anni, sono morte nel’ incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 sulla strada statale 272 all’incrocio con la provinciale 27 nel territorio di San Severo, in provincia di Foggia. Dolore e sconforto per la comunità di Torella dei Lombardi. “Una mesta notizia ha raggiunto ieri pomeriggio la nostra comunità. Maria Pia e Luciano non sono più tra noi. Attoniti per l’ennesima tragedia di ... Leggi su anteprima24

