Calciomercato Napoli | Francesco Acerbi può lasciare la Lazio | è un pallino di Cristiano Giuntoli

In casa Lazio Francesco Acerbi scatena le voci di mercato. "Ho letto delle cose non vere, sia sull'offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto giusto alla società, e mi aspetto un minimo che lo portino anche loro o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa se vanno avanti così", ha dichiarato il difensore ai microfoni di Rai Sport, durante gli impegni con la Nazionale.

