Cade in bici, arriva l'elisoccorso: tanto spavento per un quindicenne (Di lunedì 7 settembre 2020) VERANO È intervenuto l'elicottero per socorrere un 15enne caduto dalla bicicletta. spavento in via dei Mulini chiusi, nelle vicinanze del Lambro, dove sono accorsi un'ambulanza della Croce Bianca di ... Leggi su ilgiorno

reteversilia : Quindicenne cade in bici dalle Mura all'altezza del carcere - Rikydesa : Rincaso in bici dalla spesa mentre ascolto le canzoni di Valeria Rossi. “Splat”, una confezione di yogurt cade per… - riviera24 : Cade con la bici in un dirupo a Tavole: intervento dei vigili del fuoco - ACiavula : Incidente a Caulonia marina, bimbo cade dalla bici e si rompe il femore - Ciavula: - LadyCreative1D : RT @LaRagazzaDei1D_: RIASSUNTO CHE STO MORENDO CJSDHIHSD: LOUIS CI SPIAZZA COMPLETAMENTE CON UN TWEET CHE DICE CHE HA MANDATO A FANCULO LA… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade bici Verano Brianza, 15enne cade dalla bici su un sentiero impervio: in volo anche elisoccorso MonzaToday Cade in bici, arriva l’elisoccorso Tanto spavento per un quindicenne

È intervenuto l’elicottero per socorrere un 15enne caduto dalla bicicletta. Spavento in via dei Mulini chiusi, nelle vicinanze del Lambro, dove sono accorsi un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano ...

Ragazza di 15 anni cade in bicicletta nella parte interna delle mura: in ospedale

Perde il controllo della bici e cade nella parte interna delle mura all’altezza del carcere di San Giorgio. Solo tanto spavento e qualche escoriazione alla testa per una ragazza di circa 15 anni che q ...

È intervenuto l’elicottero per socorrere un 15enne caduto dalla bicicletta. Spavento in via dei Mulini chiusi, nelle vicinanze del Lambro, dove sono accorsi un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano ...Perde il controllo della bici e cade nella parte interna delle mura all’altezza del carcere di San Giorgio. Solo tanto spavento e qualche escoriazione alla testa per una ragazza di circa 15 anni che q ...