Bologna, presentate le maglie della stagione 2020-2021 (Di lunedì 7 settembre 2020) La nuova stagione sta per iniziare e il Bologna sarà una delle formazioni che non nasconde la propria ambizione. Già qualche mese fa Sinisa Mihajlovic era stato chiaro: una salvezza tranquilla potrebbe non bastare più, se si vuole davvero che la squadra possa crescere. E anche le nuove maglie che saranno indossate da Poli e … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Bologna, presentate le maglie della stagione 2020-2021: La nuova stagione sta per iniziare e il… - 1000Cuori : ????#BolognaFC - Presentate le nuove maglie #WeAreReady #Macron #SerieATIM ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna presentate Bologna, presentate le divise per la nuova stagione Tuttosport Bologna, presentate le maglie della stagione 2020-2021

La nuova stagione sta per iniziare e il Bologna sarà una delle formazioni che non nasconde la propria ambizione. Già qualche mese fa Sinisa Mihajlovic era stato chiaro: una salvezza tranquilla potrebb ...

Lepore non arretra, ma la Gualmini avanza

Matteo Lepore va avanti. Non commenta lo stop ricevuto dal segretario del Pd, Luigi Tosiani, dopo l’accelerazione impressa alla propria corsa verso la candidatura a sindaco per il 2021. Ma posta su Fa ...

La nuova stagione sta per iniziare e il Bologna sarà una delle formazioni che non nasconde la propria ambizione. Già qualche mese fa Sinisa Mihajlovic era stato chiaro: una salvezza tranquilla potrebb ...Matteo Lepore va avanti. Non commenta lo stop ricevuto dal segretario del Pd, Luigi Tosiani, dopo l’accelerazione impressa alla propria corsa verso la candidatura a sindaco per il 2021. Ma posta su Fa ...