Bielorussia, rapita l'oppositrice Kolesnikova: "È stata spinta in un minibus" (Di lunedì 7 settembre 2020) Cresce la tensione in Bielorussia. Secondo quanto raccontato da una testimone, l'esponente dell'opposizione Maria Kolesnikova è stata rapita Una situazione sempre più delicata quella della Bielorussia. Ai già tanti episodi che stanno alimentando le tensioni, se n'è aggiunto un altro. È notizia di poco fa, infatti, il rapimento di Maria Kolesnikova, capo della campagna elettorale

