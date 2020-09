Atalanta, si rivede Ilicic: lo sloveno atteso a Zingonia (Di lunedì 7 settembre 2020) Si rivede Josip Ilicic. Il fantasista è atteso ai cancelli del centro sportivo di Zingonia già oggi, al massimo nel giro di un paio di giorni. Lo sloveno era già ricomparso per una toccata e fuga a inizio agosto. «Ilicic sarà il nostro migliore acquisto», aveva detto il presidente Percassi. La speranza è quella di … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Notizie #JosipIlicic Atalanta, si rivede Ilicic: lo sloveno atteso a Zingonia: Si rivede Josip Ilicic. Il fantasis… - CalcioFinanza : Atalanta, si rivede Ilicic: lo sloveno atteso a Zingonia - ItaSportPress : Atalanta, si rivede Ilicic: lo sloveno rientra in Italia e si prepara alla nuova stagione - - ZioClint : @Guaimario @TolliVincenzo @Atalanta_BC Guarda chi si rivede, capitan capretta ?????? Ti do un’altra lezione gratis, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta rivede

ItaSportPress

Sarà pur vero che gli uomini sognano più il ritorno che la partenza (cit. Paulo Coelho), ma a patto che sappiano per dove partono e da dove ritornano. Spesso per i campioni dello sport, apolidi per ne ...Pronto un triennale, operazione da chiudere dentro i 18 milioni. Giorni decisivi, Roma e Manchester United mai così vicini. (TUTTO mercato WEB) Le ultime notizie sul calciomercato bianconero. Angelo M ...